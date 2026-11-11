11.11.2026 06:07:41

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November

===

*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede

*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei "A View from the

Federal Reserve Board" Event

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

08:00 DE/Inlandstourismus September

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu

"Economic Challenges in Germany and the Future of Europe"

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

09:30 BG/Shelly Group SE, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 13:00 EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede an der

Technological University Dublin

*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27

*** 15:15 GB/Schatzkanzler Healey, Anhörung im Finanzausschuss

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

- TR/Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt

der 31. UN-Klimakonferenz (COP31)

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- ES/Generalstreik

- US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX setzt Erholung mit neuem Rekordhoch fort -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen