12.11.2025 06:06:01
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. November
===
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK;
09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 PK)
07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (14:00 PK)
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)
*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q
07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q
*** 11:30 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz von BNP Paribas
11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046
im Volumen von 1,0 Mrd EUR;
Auktion 2,90%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056
im Volumen von 1,5 Mrd EUR
*** 14:30 DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2025/26
*** 17:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede bei Atlanta Economics Club luncheon
*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Fireside Chat in University of
Cambridge Judge Business School
*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - BE/Treffen der Eurogruppe
*** - US/Chevron Corp, Investorentag
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)
