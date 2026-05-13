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13.05.2026 06:08:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Mai

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*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK)

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK)

*** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise April

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/Aixtron SE, HV

*** 10:00 DE/Aumovio SE, HV

*** 10:00 DE/BMW AG, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

*** 10:00 DE/Deutz AG, HV

*** 10:00 DE/Freenet AG, HV

*** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV

10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Mai

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 11:00 EU/Industrieproduktion März

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/-0,6% gg Vj

11:00 EU/Beschäftigung 1Q

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:00 DE/SAP SE, Analystenkonferenz bei Hausmesse Sapphire

17:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede im Boston Economic Club

19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Rede bei Event der

St. Paul Area Chamber

*** 21:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei CER Dinner

*** 21:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des

Karlspreises an Mario Draghi

*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

- DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q

- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)

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