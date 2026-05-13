|
13.05.2026 06:08:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Mai
===
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK)
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK)
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK)
*** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q
07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q
08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q
08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Großhandelspreise April
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q
09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Aixtron SE, HV
*** 10:00 DE/Aumovio SE, HV
*** 10:00 DE/BMW AG, HV
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV
*** 10:00 DE/Deutz AG, HV
*** 10:00 DE/Freenet AG, HV
*** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV
10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV
10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Mai
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj
1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj
zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj
*** 11:00 EU/Industrieproduktion März
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/-0,6% gg Vj
11:00 EU/Beschäftigung 1Q
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Erzeugerpreise April
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:00 DE/SAP SE, Analystenkonferenz bei Hausmesse Sapphire
17:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede im Boston Economic Club
19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Rede bei Event der
St. Paul Area Chamber
*** 21:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei CER Dinner
*** 21:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des
Karlspreises an Mario Draghi
*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q
- DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q
- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 13, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.