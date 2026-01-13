13.01.2026 15:22:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 09:15 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung der

Bolsas y Mercados Espanoles

11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056

im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052

im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz)

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,1 gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm.

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: k.A.

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: k.A.

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: k.A.

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q

PROGNOSE: -232,5 Mrd USD

2. Quartal: -251,3 Mrd USD

*** 15:50 US/Fed Philadelphia Präsident Paulson, Rede bei Veranstaltung der

Chamber of Commerce of Greater Philadelphia

*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember

PROGNOSE: +2,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 16:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Delphi Economic Forum

*** 18:00 US/Atlanta-Fed-Präsidnet Bostic, Rede bei Atlanta Business Chronicle Economic

Outlook event

*** 18:00 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei Midwest Economic Forecast Forum

*** 20:00 US/Fed-New York-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung

"An EconomyThat Works for All"

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - CN/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: +109,60 Mrd USD

zuvor: +111,68 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +2,6% gg Vj

zuvor: +5,9% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +0,7% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vj

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 09:23 ET (14:23 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX etwas fester -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex etwas höher tendiert. Die Wall Street dürfte kaum bewegt starten. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen