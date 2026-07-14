14.07.2026 15:22:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q

*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q

07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 2Q

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli

PROGNOSE: 8,4

zuvor: 5,7

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:45 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Partnership for

New York City Event

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an

Bankenausschuss des Senats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Der Euro in einer fragmentierten

Welt: Stabilität, Souveränität und globale Verantwortung"

19:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Exchequer Club Luncheon

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

23:59 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Eröffnungsrede zu

Homer Jones Memorial Lecture

*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q

- GB/Freihandelsabkommen mit Indien tritt in Kraft

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)

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ATX schlussendlich im Plus -- DAX beendet Handel etwas fester -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Dienstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Aktienmarkt tendierte letztlich ebenso höher. Die Wall Street zeigt sich gespalten. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
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