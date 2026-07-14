TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Juli (vorläufige Fassung)

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*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q

*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q

07:00 CH/ Docmorris AG, Trading Update 2Q

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli

PROGNOSE: 8,4

zuvor: 5,7

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:45 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Partnership for

New York City Event

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an

Bankenausschuss des Senats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Der Euro in einer fragmentierten

Welt: Stabilität, Souveränität und globale Verantwortung"

19:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Exchequer Club Luncheon

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

23:59 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Eröffnungsrede zu

Homer Jones Memorial Lecture

*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q

- GB/Freihandelsabkommen mit Indien tritt in Kraft

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 14, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)