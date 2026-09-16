16.09.2026 06:06:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. September

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise August

Output-Basis

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,8% gg Vj

09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli

Eurozone

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and the

International Trading System

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

Importpreise

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day

of Climate Finance Week

*** 16:00 US/Lagerbestände Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied

Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Großen

Deutsch-Französischen Medienpreises an beide

19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

- EU/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, Rede

zur Lage der Union im Beisein von kanadischem Premierminister Carney

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

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