|
17.12.2025 06:00:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember
===
*** 00:50 JP/Handelsbilanz November
PROGNOSE: +59,2 Mrd Euro
zuvor: -231,8 Mrd Euro
07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA,
ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November
Output-Basis
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember
PROGNOSE: 88,3
zuvor: 88,1
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 85,8
zuvor: 85,6
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,7
zuvor: 90,6
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj
Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj
Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Veranstaltung der
Gwinnett County Chamber of Commerce
22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 1Q
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 17, 2025 00:00 ET (05:00 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.