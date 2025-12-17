17.12.2025 06:00:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Dezember

*** 00:50 JP/Handelsbilanz November

PROGNOSE: +59,2 Mrd Euro

zuvor: -231,8 Mrd Euro

07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA,

ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November

Output-Basis

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember

PROGNOSE: 88,3

zuvor: 88,1

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 85,8

zuvor: 85,6

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,7

zuvor: 90,6

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

Vorabschätzung: -0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj

Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Veranstaltung der

Gwinnett County Chamber of Commerce

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 1Q

===

