TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Juni (vorläufige Fassung)

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*** 01:50 JP/Handelsbilanz Mai

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj

Kernverbraucherpreise

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Bechtle AG, HV

*** 10:00 DE/Scout24 SE, HV

10:00 DE/Sixt SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai

Eurozone

PROGNOSE: k.A. /+3,2% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj

vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

*** 11:00 DE/Cancom SE, HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB,

VÖB-Kapitalmarktprognose-Pressegespräch

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

*** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Kapitalmarkttag

*** 16:00 US/Lagerbestände April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** - FR/G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs endet

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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June 16, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)