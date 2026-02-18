18.02.2026 05:56:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. Februar

===

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

07:00 AT/Wienerberger AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar

Output

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

Kern

PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember und GJ 2025

10:00 FR/Carrefour SA, Kapitalmarkttag und Strategieplan

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +5,3% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November

Baubeginne

PROGNOSE: +5,1% gg Vm

Oktober: -4,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

Oktober: -0,2% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember

Baubeginne (absolut)

PROGNOSE: 1,31 Mio

Baugenehmigungen (absolut)

PROGNOSE: 1,4 Mio

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,5%

zuvor: 76,3%

18:00 FR/Orange SA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

19:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung des

Exchequer Club of Washington

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Januar

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

- Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 23:57 ET (04:57 GMT)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

