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18.03.2026 05:55:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. März
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*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK;
14:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis
(08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis
(09:00 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)
*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar
08:00 DE/Baugenehmigungen Januar
*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis
*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel spricht bei
Morgan Stanley European Financials Conference
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar
Eurozone
PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj
Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj
zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj
Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR
*** 13:30 EU/EZB, Jahresbericht zur Bankenaufsicht 2025
*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 PK Powell)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%
zuvor: 3,50% bis 3,75%
*** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)
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