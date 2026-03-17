17.03.2026 15:31:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. März (vorläufige Fassung)

===

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK;

14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis

(08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)

*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar

08:00 DE/Baugenehmigungen Januar

*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis

*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel spricht bei

Morgan Stanley European Financials Conference

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj

Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 13:30 EU/EZB, Jahresbericht zur Bankenaufsicht 2025

*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 PK Powell)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt legte im Dienstagshandel zu. Der DAX zeigte sich ebenfalls fester. Die Erholung an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
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