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17.11.2026 13:30:45
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. November (vorläufige Fassung)
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*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers' Dialogue
zu "The Next Chapter in Financial Innovation"
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
Output-Basis
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,7% gg Vm/+4,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj
Kern
PROGNOSE: k.A. /+2,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
08:00 DE/Baugenehmigungen September
10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj
Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 3 Mrd EUR
13:00 CN/Tencent Holdings Ltd, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
Baubeginne
PROGNOSE: +2,4% gg Vm
zuvor: -5,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -1,4% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin
bei DealBook Summit
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
19:35 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei der Federal Reserve Bank of New York
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober
20:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede
22:15 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede
*** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsführer (bis 19.11.)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)
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An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.