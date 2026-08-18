18.08.2026 15:00:43

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. August (vorläufige Fassung)

===

07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli

*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu

"Global Economic Outlook"

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli (endgültig)

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 28. und 29. Juli

- US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf

kanadische Güter

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

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Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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