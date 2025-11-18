18.11.2025 15:13:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. November (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSEN: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj

GB Erzeugerpreise

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 12:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote

bei Eba-Research Workshop

*** 14:00 FI/Nokia Corp, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: 1,32 Mio

zuvor: k.A.

Baugenehmigungen

PROGNOSE: 1,33 Mio

zuvor: k.A.

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

PROGNOSE: -61,9 Mrd USD

zuvor: -78,3 Mrd USD

*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu

"Bank Regulation and the Fed's Balance Sheet"

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Oktober

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 09:14 ET (14:14 GMT)

