01.09.2026 13:48:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. September (vorläufige Fassung)

===

*** 03:30 AU/BIP 2Q

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,50%

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Herbst 2026

09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,

Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson)

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +47.000 Stellen

zuvor: +44.000 Stellen

*** 15:30 DE/Bayer AG, Kapitalmarkttag Crop Science

15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei

Bruegel-Jahresversammlung

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 07:49 ET (11:49 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
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