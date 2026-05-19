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19.05.2026 15:30:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Mai (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April
PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,5% gg Vj
zuvor: +2,5% gg Vm/-0,2% gg Vj
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April
Output-Basis
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April
PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+3,3% gg Vj
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,9% gg Vj
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März
*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV
*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV
*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV
*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV
10:00 DE/SFC Energy AG, HV
10:00 DE/SGL Carbon SE, HV
10:00 DE/Uniper SE, HV
10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV
*** 11:00 DE/1&1 AG, HV
*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April
Eurozone
PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj
Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
Vorabschätzung: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
5 Mrd EUR
15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, beim Finanzausschuss
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses
für Bankkredite (LPR)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)
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Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.