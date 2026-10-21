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21.10.2026 06:13:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Oktober
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*** 01:50 JP/Handelsbilanz, September
06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu
"Monetary System beyond the Dollar"
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September
Output-Basis
PROGNOSE: +0,7% gg Vm/k.A.
zuvor: +0,7% gg Vm/+3,7% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj
Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate
*** 09:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Stabile Banken,
starke Kapitalmärkte - Europas Finanzsystem für die Zukunft"
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q
15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q
18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im
Museum Reinhard Ernst Wiesbaden
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.