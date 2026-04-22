22.04.2026 06:07:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. April

===

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q

*** 07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise März

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj

*** 09:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Konversation zu "Banking reform in the EU"

*** 09:40 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu

"European Safe Assets"

11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2025

11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 BE/Eurostat, Defizit- und Schuldenquoten der EU-Länder

*** 14:15 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "Pre-presidency

Irish Financial Issues Conference"

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April

PROGNOSE: -17,1

zuvor: -16,3

16:00 US/US Secretary of the Treasury, Bessent, äussert sich zum Budget des

Bewilligungsausschusses für 2027

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA), Vorwoche

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

*** 19:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Konferenz zu "The Digital Euro:

Anchoring Europe's Strategic Autonomy in a Digital Future"

*** 19:30 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global ideas for

global challenges"

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX startet schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen