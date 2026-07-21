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21.07.2026 14:59:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juni
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q
*** 07:00 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
08:00 GB/Erzeugerpreise Juni
Output-Basis
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,5% gg Vm/+4,0% gg Vj
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q
- EU/EZB-Rat, Beginn des geldpolitischen Meetings
- US/Zoll von 25 Prozent auf brasilianische Waren tritt in Kraft
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 08:59 ET (12:59 GMT)
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Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.