21.07.2026 14:59:41

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juni

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q

*** 07:00 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

08:00 GB/Erzeugerpreise Juni

Output-Basis

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,5% gg Vm/+4,0% gg Vj

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

- EU/EZB-Rat, Beginn des geldpolitischen Meetings

- US/Zoll von 25 Prozent auf brasilianische Waren tritt in Kraft

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 08:59 ET (12:59 GMT)

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Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
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