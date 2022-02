TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. Februar (vorläufige Fassung)

===

*** 06:30 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London

*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 Presse-

Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren), München

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten;

11:00 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf

*** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz für

Analysten und Investoren; 10:30 BI-PK via Livestream),

Düsseldorf

*** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis

(08:30 Telefon-PK; 10:00 Analystenkonferenz), München

07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Jahresergebnis, Puchheim

07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis, Taufkirchen

*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris

07:35 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März

PROGNOSE: -6,4 Punkte

zuvor: -6,7 Punkte

*** 08:00 DE/Puma SE, ausführliches Jahresergebnis, Herzogenaurach

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis, Amsterdam

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 4Q, London

*** 08:15 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar

PROGNOSE: 112

zuvor: 112

*** 10:15 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Eurofi High Level

Seminar zu "Sustainable finance: what is expected from

transition scenarios?"

10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG (virtuell) zu

"Ausblick auf den Klimastresstest der EZB"

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

Vorabschätzung: -0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj

11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin

11:00 DE/Bertrandt AG, Online-HV

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe

über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 12:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis, Essen

13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

17:40 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis, Augsburg

18:30 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 4Q, Mailand

22:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Norwalk

*** 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

- DE/SPD, Grüne und FDP, Koalitionsausschuss, Berlin

- Börsenfeiertag Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2022 08:57 ET (13:57 GMT)