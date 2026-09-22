TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. September (vorläufige Fassung)

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07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram spricht bei Finanzkonferenz

der Bank of America

*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu

"Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale"

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 48,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 48,5

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 51,1

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 49,6

zuvor: 49,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 51,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,3

zuvor: 51,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 52,0

*** 10:00 FR/OECD, Zwischenbericht zum Wirtschaftsbericht

*** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, Pk zum Ergebnis 1H

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,7

*** 11:00 DE/IG Metall, Endgültige Tarifforderung für die

Metall- und Elektroindustrie 2026

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 55,7

zuvor: 56,5

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,9

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im

International Center for Monetary an Banking Studies

*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"

*** - EE/EZB-Ratsmitglied Kaasik, Rede bei Wirtschaftskonferenz

- US/ US-Präsident Trump begrüßt Chinas Staatspräsidenten Xi zum Staatsbesuch

- JP/Börsenfeiertag: Japan

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 22, 2026 10:07 ET (14:07 GMT)