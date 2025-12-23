TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Dezember bis Montag, 29. Dezember (vorläufige Fassung)

===

M I T T W O C H, 24. Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 224.000

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,

Norwegen, Schweden, Finnland

Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,

Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, USA

D O N N E R S T A G, 25. Dezember 2025

*** - JP/BoJ Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des

Japan Business Federation Council

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,

Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,

Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea,

Singapur, USA

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,

Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,

Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong

F R E I T A G, 26. Dezember 2025

- US/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,

Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,

Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 08:37 ET (13:37 GMT)