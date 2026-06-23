|
23.06.2026 15:31:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Juni (vorläufige Fassung)
===
*** 09:00 NL/Qiagen NV, HV
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni
PROGNOSE: 85,5
zuvor: 84,9
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,1
zuvor: 86,1
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 84,5
zuvor: 83,8
10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV
*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei "International Bankers Forum" zu
digitalem Euro
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 12:00 EU/EZB, Konvergenzbericht 2026
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q
PROGNOSE: -210,6 Mrd USD
4. Quartal: -190,7 Mrd USD
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai
PROGNOSE: +1,6% gg Vm
zuvor: -6,2% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag
22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests
- FR/IWF-Chefin Georgieva, Teilnahme an Paris Forum
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2026 09:31 ET (13:31 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.