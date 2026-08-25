TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. August (vorläufige Fassung)

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*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

(15:00 Investorenkonferenz)

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

VCI-Forschungspressekonferenz

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu

"Future of payments: trends"

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Veröff.: +1,5% gg Vq

1. Quartal: +2,1% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +6,2% gg Vq

1. Veröff.: +6,2% gg Vq

1. Quartal: +3,6% gg Vq

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Teilnahme an Greensboro Chamber of

Commerce Event

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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August 25, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)