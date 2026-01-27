|
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Januar 2026 (vorläufige Fassung)
===
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis
07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis
07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar
PROGNOSE: -26,0
zuvor: -26,9
*** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen
von 6 Mrd EUR
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q
14:15 DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Rumänischem Premierminister Bolojan
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 2,25%
zuvor: 2,25%
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call
19:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in Women's Networking Lounge
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%
zuvor: 3,50% bis 3,75%
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q
22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q
- EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)
