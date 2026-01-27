27.01.2026 15:46:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Januar 2026 (vorläufige Fassung)

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar

PROGNOSE: -26,0

zuvor: -26,9

*** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen

von 6 Mrd EUR

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q

14:15 DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Rumänischem Premierminister Bolojan

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call

19:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in Women's Networking Lounge

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

- EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nur auf der Stelle tritt. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

