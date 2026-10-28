28.10.2026 06:05:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Oktober

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*** 01:00 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 3Q

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis

der Sitzung des geldpolitischen Rats

05:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK)

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Sandoz Group AG, Umsatz 3Q

07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Investorenkonferenz)

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 3Q (13:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator November

PROGNOSE: -30,8

zuvor: -30,6

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

13:30 GB/Schatzkanzler Healey legt Haushalt vor

*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 3Q

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk mit Chairman Warsh)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%

zuvor: 3,75% bis 4,00%

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

*** 21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

- DE/Erstnotiz TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 01:05 ET (05:05 GMT)

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