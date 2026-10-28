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28.10.2026 06:05:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Oktober
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*** 01:00 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 3Q
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis
der Sitzung des geldpolitischen Rats
05:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q
(08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK)
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Sandoz Group AG, Umsatz 3Q
07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q
07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Investorenkonferenz)
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 3Q (13:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator November
PROGNOSE: -30,8
zuvor: -30,6
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5,5 Mrd EUR
*** 12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q
12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q
13:30 GB/Schatzkanzler Healey legt Haushalt vor
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 3Q
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk mit Chairman Warsh)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%
zuvor: 3,75% bis 4,00%
21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q
*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q
*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q
21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q
*** 21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q
- DE/Erstnotiz TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 01:05 ET (05:05 GMT)
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