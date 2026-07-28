TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio

*** 01:50 JP/Industrieproduktion

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q

06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 2Q

*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz)

06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q

(08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q

(08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (08:00 Analysten- und PK)

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q

*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+6,8% gg Vj

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj

1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj

*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht

10:00 EU/EZB, Wage Tracker

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H

12:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

*** 10:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

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July 28, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)