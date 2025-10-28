|
28.10.2025 15:38:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK)
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Pk, 15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
(15:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut
für Wirtschaftsforschung Oktober
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,7% gg Vq
zuvor: +0,8% gg Vq
*** 11:00 BE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung)
*** 11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q
11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August
2035 im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Overnight Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,50%
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%
zuvor: 4,00% bis 4,25%
*** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz
*** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q
21:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis
*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q
*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q
21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q
- US/Aussetzung der Einfuhrzölle auf mexikanische Waren endet
- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk Weltspartag
*** - DE/Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahreskonferenz
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2025 10:39 ET (14:39 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.