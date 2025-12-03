XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 06:04:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Dezember

===

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,6

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 53,8

zuvor: 54,0

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 50,8*

zuvor: 48,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 49,9*

zuvor: 47,7

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 52,7*

zuvor: 54,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,1*

zuvor: 53,9

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 53,1*

zuvor: 53,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,4*

zuvor: 52,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 50,5*

zuvor: 52,3

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV

11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller

(VDIK), Jahrespressekonferenz

11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken

Deutschland, Kapitalmarktprognose

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj

*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +40.000 Stellen

zuvor: +42.000 Stellen

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,3%

zuvor: 77,4%

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 55,0

1. Veröff.: 55,0

zuvor: 54,8

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 52,5 Punkte

zuvor: 52,4 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

22:05 DE/Überprüfung der Index-Zusammensetzung der DAX-Familie

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November

*** - CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag

===

- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel

eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen