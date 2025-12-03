|
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Dezember
===
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,6
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November
PROGNOSE: 53,8
zuvor: 54,0
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
1. Veröff.: 50,8*
zuvor: 48,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 49,9*
zuvor: 47,7
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
1. Veröff.: 52,7*
zuvor: 54,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 52,1*
zuvor: 53,9
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
1. Veröff.: 53,1*
zuvor: 53,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 52,4*
zuvor: 52,5
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
1. Veröff.: 50,5*
zuvor: 52,3
11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV
11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller
(VDIK), Jahrespressekonferenz
11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken
Deutschland, Kapitalmarktprognose
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj
*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +40.000 Stellen
zuvor: +42.000 Stellen
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin)
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
Importpreise
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 77,3%
zuvor: 77,4%
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November
PROGNOSE: 55,0
1. Veröff.: 55,0
zuvor: 54,8
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November
PROGNOSE: 52,5 Punkte
zuvor: 52,4 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q
22:05 DE/Überprüfung der Index-Zusammensetzung der DAX-Familie
- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November
*** - CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag
===
- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel
eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
- k.A. = keine Angaben
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)
