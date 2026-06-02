02.06.2026 15:33:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe S&P Global, Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,6

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

*** 09:00 FR/OECD Wirtschaftsbericht

*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,8

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 42,9

zuvor: 46,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 43,5

zuvor: 47,6

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,8

zuvor: 46,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,6

zuvor: 48,4

*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV

*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Adesso SE, HV

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/MBB SE, HV

10:00 DE/Suss Microtec SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 46,4

zuvor: 47,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,5

zuvor: 48,8

*** 10:25 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram bei

Goldman Sachs European Financials Conference

10:30 DE/Indus Holding AG, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,9

zuvor: 52,7

10:30 JP/BoE-Gouverneur Ueda, Vorlesung bei Kisaragi-Kai Meeting

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April

Eurozone

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,4% gg Vm/+2,1% gg Vj

*** 11:30 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials

Conference von Goldman Sachs

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: 110.000 Stellen

zuvor: 109.000 Stellen

*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts-

und Währungsausschuss des EP

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 50,9

1. Veröff.: 50,9

zuvor: 51,0

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April

PROGNOSE: +4,4% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

*** 16:00 US/US-Finanzminister Bessent, Anhörung im Finanzausschuss des Senats

zu Haushalt 2027

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 53,9 Punkte

zuvor: 53,6 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

21:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der

University of Texas, El Paso

22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

- DE/KBA: Pkw-Neuzulassungen Mai

- Börsenfeiertag: Südkorea

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)

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