TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. September (vorläufige Fassung)

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*** 01:50 JP/Industrieproduktion August

PROGNOSE: +1,7% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde)

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 49,8

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde)

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,0

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global

07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -3,4% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,2% gg Vm/+6,8% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: +2,9% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +3,1% gg Vj

zuvor: +2,6% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.500 gg Vm

zuvor: +4.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: +3,8% gg Vj

zuvor: +3,3% gg Vj

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +68.000 Stellen

zuvor: +38.000 Stellen

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

2. Veröff.: +1,5% gg Vq

1. Quartal: +2,1% gg Vq

BIP-Deflator

(annualisiert)

PROGNOSE: +6,4% gg Vq

2. Veröff.: +6,4% gg Vq

1. Quartal: +3,6% gg Vq

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7 gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:00 DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 47,1

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede beim EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar

*** 22:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede zu

"Why Consumers and Economists See Different Economies"

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q

*** 24:00 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kaskari, Teilnahme an Veranstaltung des

Council on Foreign Relations

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Fortsetzung Kapitalmarkttag

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)