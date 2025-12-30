TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 31. Dezember bis Freitag, 2. Januar (vorläufige Fassung)

30.12.2025 13:58:40

M I T T W O C H, 31. Dezember 2025

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

- US/Eurex: Großer Verfallstermin

D O N N E R S T A G, 1. Januar 2026

- Börsenfeiertag: Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,

Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,

Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Japan, China,

Hongkong, Südkorea, Singapur, USA

F R E I T A G, 2. Januar 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 50,6

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 50,6

zuvor: 47,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,7

zuvor: 48,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,2

zuvor: 49,6

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November

Geldmenge M3

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 50,2

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Dezember

1. Veröff.: 51,8

zuvor: 52,2

- CN, JP, CH, RU/Börsenfeiertag: China, Japan, Schweiz, Russland

===

