30.12.2025 13:58:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 31. Dezember bis Freitag, 2. Januar (vorläufige Fassung)
M I T T W O C H, 31. Dezember 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
- US/Eurex: Großer Verfallstermin
D O N N E R S T A G, 1. Januar 2026
- Börsenfeiertag: Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,
Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Japan, China,
Hongkong, Südkorea, Singapur, USA
F R E I T A G, 2. Januar 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember
PROGNOSE: 49,9
zuvor: 50,6
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 50,6
zuvor: 47,8
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,7
zuvor: 48,2
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 49,2
zuvor: 49,6
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November
Geldmenge M3
PROGNOSE: +2,7% gg Vj
zuvor: +2,8% gg Vj
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
1. Veröff.: 51,2
zuvor: 50,2
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
1. Veröff.: 51,8
zuvor: 52,2
- CN, JP, CH, RU/Börsenfeiertag: China, Japan, Schweiz, Russland
