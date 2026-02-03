|
03.02.2026 15:14:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Februar (vorläufige Fassung)
===
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis
*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis
07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q
(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q
08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 51,3
zuvor: 51,5
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,9
zuvor: 50,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,6
zuvor: 50,0
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,3
zuvor: 52,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,5
zuvor: 51,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 52,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,5
zuvor: 51,5
10:00 LU/Stabilus SE, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 54,3
zuvor: 51,4
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember
Eurozone
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/-1,7% gg Vj
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar
Eurozone
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vj
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Jahresergebnis
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +45.000 Stellen
zuvor: +41.000 Stellen
14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), außerordentliche HV
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,5
1. Veröff.: 52,5
zuvor: 52,5
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 54,4 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht beim
Rotary Economic Symposium
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis
- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Januar
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2026 09:15 ET (14:15 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.