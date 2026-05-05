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05.05.2026 14:57:42
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Mai (vorläufige Fassung)
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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog April
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,1
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q
(08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz)
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q
(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q
(10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Earnings-Call)
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz)
07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q
(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Statement 3Q
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 1Q
*** 08:45 FR/Industrieproduktion März
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Präsentation im House of the Euro
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 48,8
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 46,5
zuvor: 48,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,6
zuvor: 48,8
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 46,9
zuvor: 50,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,3
zuvor: 51,9
*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV
*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV
*** 10:00 DE/Symrise AG, HV
*** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz)
10:00 DE/Vossloh AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,4
zuvor: 50,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,6
zuvor: 50,7
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
*** 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,0
zuvor: 50,5
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise März
Eurozone
PROGNOSE: +3,1% gg Vm/+1,6% gg Vj
zuvor: -0,7% gg Vm/-3,0% gg Vj
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
im Volumen von 3,5 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: 84.000 Stellen
zuvor: 62.000 Stellen
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q
*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen April
*** - IT/Eni SpA, Geschäftsbericht und HV
- FR/Treffen der G7-Handelsminister
- US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Panel Diskussion bei
Milken Konferenz
- Börsenfeiertag: Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)
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