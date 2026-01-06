TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Januar (vorläufige Fassung)

06.01.2026 14:37:42

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

08:00 DE/Erwerbstätigkeit November

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 89

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: +1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +48.000 Stellen

zuvor: -32.000 Stellen

*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) November

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 52,2 Punkte

zuvor: 52,6 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:10 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede in Veranstaltung der

California Bankers Association

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

