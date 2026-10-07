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07.10.2026 06:07:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Oktober 2026
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*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der
philippinischen Zentralbank
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
*** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von
Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European
Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between
EU Policy Makers and the Private Sector"
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 4 Mrd EUR
11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu
"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial
System"
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September
*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer
Strategie "Sportwagenschmiede '35"
- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag
- CN/Börsenfeiertag: China
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige
Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/rio/brb/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)
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