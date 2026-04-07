TAGESVORSCHAU/ Mittwoch, 8. April (vorläufige Fassung)

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*** 02:00 US/Ultimatum von US-Präsident Trump an Iran zur Freigabe

der Straße von Hormus läuft ab

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang Februar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -11,1% gg Vm

08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Februar

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Januar

*** 08:00 GB/Shell plc, Trading Update 1Q

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/-2,1% gg Vj

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen

von 5 Mrd EUR

15:00 US/Fedex Corp, Investorentag

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-close call Q1 2026

- FR/EZB-Rat Klausurtagung (seit 7. April)

- US/Nato-Generalsekretär Rutte, Treffen mit Präsident Trump

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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April 07, 2026 11:10 ET (15:10 GMT)