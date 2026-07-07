07.07.2026 14:42:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

*** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 US/Großhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung und Wirtschaftsausblick

*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist

für Commerzbank-Angebot

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)

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ATX in Rot -- DAX tiefer -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street zeigt sich mit unterscheidlicher Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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