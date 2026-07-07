TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli (vorläufige Fassung)

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*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

*** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 US/Großhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung und Wirtschaftsausblick

*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist

für Commerzbank-Angebot

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 07, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)