09.09.2026 06:00:42

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. September

===

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +3,7% gg Vj

zuvor: +3,5% gg Vj

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der

EZB-Ratssitzung in Berlin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

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