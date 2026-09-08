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08.09.2026 14:37:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. September (vorläufige Fassung)
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*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August
PROGNOSE: +3,7% gg Vj
zuvor: +3,5% gg Vj
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von
5,5 Mrd EUR
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte
*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank
*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der
EZB-Ratssitzung in Berlin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)
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