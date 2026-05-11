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11.05.2026 05:53:39
TAGESVORSCHAU/Montag, 11. Mai
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*** 03:30 CN/Verbraucherpreise April
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise April
PROGNOSE: +1,7% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vj
*** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK)
07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK)
07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Inlandstourismus März
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Gea Group AG, Analystentelefonkonferenz
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser April
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q
20:30 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q
*** - DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.)
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q
- RU/Börsenfeiertag: Russland
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2026 23:54 ET (03:54 GMT)
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Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.