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12.10.2026 06:01:41
TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Oktober 2026
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*** 09:45 IN/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Bloomberg New Economy Forum 2026
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q
11:45 SE/Sveriges Riksbank, Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften
in Gedenken an Alfred Nobel
*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q
- JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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