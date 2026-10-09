09.10.2026 13:43:40

TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

===

*** 09:45 IN/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Bloomberg New Economy Forum 2026

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

11:45 SE/Sveriges Riksbank, Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften

in Gedenken an Alfred Nobel

*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q

- JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)

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US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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