10.07.2026 14:47:39

TAGESVORSCHAU/Montag, 13. Juli (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 13. Juli 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

*** 11:00 EU/ESRB-Jahresbericht 2025,

*** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H

*** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des

stellv. Ministerpräsidenten von NRW

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:15 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen