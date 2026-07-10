TAGESVORSCHAU/Montag, 13. Juli (vorläufige Fassung)

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M O N T A G, 13. Juli 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

*** 11:00 EU/ESRB-Jahresbericht 2025,

*** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H

*** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des

stellv. Ministerpräsidenten von NRW

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/mow/rio

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July 10, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)