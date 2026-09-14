TAGESVORSCHAU/Montag, 14. September

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10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium

15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro

16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem

Eighth Circuit Court in St. Louis, USA

17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu

"Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience"

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 14, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)