TAGESVORSCHAU/Montag, 16. Februar

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,4% gg Vq
zuvor: -0,4% gg Vq
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember
Eurozone
PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj
15:00 BE/Treffen der Eurogruppe,
*** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der
American Chamber of Commerce
- Börsenfeiertag: USA, China, Korea, verkürzter Handel in Singapur
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
