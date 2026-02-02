|
02.02.2026 05:59:44
TAGESVORSCHAU/Montag, 2. Februar
===
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,1
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 48,2
zuvor: 47,9
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,0
zuvor: 50,7
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 48,7
zuvor: 47,0
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 49,4
zuvor: 48,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 51,6
1. Veröff.: 51,6
zuvor: 50,6
10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan
*** 13:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 51,8
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 48,4 Punkte
zuvor: 47,9 Punkte
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des
Rotary Club of Atlanta
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- * Für die zweite Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes erstellen Volkswirte
nur selten Prognosen
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 02, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.