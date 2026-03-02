TAGESVORSCHAU/Montag, 2. März

===

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

saisonbereinigt real

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,1

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 51,2

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,7

zuvor: 49,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,8

zuvor: 49,5

10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,8

*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung

zur finanziellen Bildung von Frauen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 52,4

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 52,0 Punkte

zuvor: 52,6 Punkte

- Börsenfeiertag: Südkorea

