TAGESVORSCHAU/Montag, 2. November

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07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September

saisonbereinigt real

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,3% gg Vm

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,0

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 49,3

zuvor: 50,6

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 54,2

zuvor: 53,9

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 52,9

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 51,9

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 56,0

zuvor: 57,0

*** 16:00 US/Bauausgaben September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 54,5 Punkte

zuvor: 54,5 Punkte

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

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November 02, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)