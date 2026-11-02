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02.11.2026 06:09:41
TAGESVORSCHAU/Montag, 2. November
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07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September
saisonbereinigt real
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,3% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,0
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 49,3
zuvor: 50,6
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 54,2
zuvor: 53,9
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 52,4
zuvor: 52,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 51,9
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 56,0
zuvor: 57,0
*** 16:00 US/Bauausgaben September
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 54,5 Punkte
zuvor: 54,5 Punkte
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.