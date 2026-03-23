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23.03.2026 06:18:41
TAGESVORSCHAU/Montag, 23. März
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*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar
*** 15:00 US/Bauausgaben Januar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März
PROGNOSE: -14,1
zuvor: -12,2
*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE
- DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026
- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn
+ MDAX
AUFNAHME
- Deutz
- Jenoptik
- Salzgitter
HERAUSNAHME
- Carl Zeiss Meditec
- Fielmann
- Teamviewer
+ SDAX
AUFNAHME
- Carl Zeiss Meditec
- Fielmann
- Init Innovation
- Teamviewer
HERAUSNAHME
- Deutz
- Jenoptik
- PSI Software
- Salzgitter
+ STOXX-600
AUFNAHME
- AIXTRON (Deutschland)
- BENEFIT SYSTEMS (Polen)
- CSG A (Niederlande)
- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)
- ING BANK SLASKI BSK (Polen)
- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)
- PIRELLI & C. (Italien)
- TAURON (Polen)
- TECHNOPROBE (Italien)
- VALIANT (Schweiz)
- ZABKA GROUP (Polen)
HERAUSNAHME
- ALTEN (Frankreich)
- AMPLIFON (Italien)
- AMRIZE (Schweiz
- AZELIS GROUP (Belgien)
- EURAZEO (Frankreich)
- GRAFTON GRP (Großbritannien)
- GREGGS (Großbritannien)
- HEXPOL 'B' (Schweden)
- KINNEVIK B (Schweden)
- SOFTCAT (Großbritannien)
- TECAN (Schweiz)
+ ATX
AUFNAHME
- Palfinger
HERAUSNAHME
- CPI Europe
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 01:19 ET (05:19 GMT)
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